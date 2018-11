Wintersportler rutschten in stehende Skigruppe

Am Samstagvormittag kolldierte ein 25-jähriger einheimischer Skifahrer mit einer deutschen Skifahrerin im Skigebiet in Sölden. Durch den Zusammenstoß rutschten beide Wintersportler die Piste talwärts - und prallten in Folge gegen eine stehende Skigruppe. Zwei verletzte Frauen mussten mit dem Hubschrauber in das Krankenhaus Zams geflogen werden.