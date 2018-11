Ricciardo will zum Abschied trinken und feiern

Es wird sein 100. und letztes Rennen für Red Bull Racing. Daniel Ricciardo verabschiedet sich nach dem Formel-1-Saisonfinale am Sonntag in Abu Dhabi zu Renault. Der im Team außerordentlich beliebte Australier will es mit einer „positiven Note“ tun. Zweimal hat Ricciardo in dieser Saison bereits gewonnen. Ansonsten machten dem 29-Jährigen aber auch zahlreiche technische Probleme zu schaffen.