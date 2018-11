Kapfenberg: Voest investiert halbe Milliarde Euro

Dort präsentierte er weitere Investitionen in Kapfenberg, gerade in Hinblick auf die wachsende Luftfahrtbranche: So ermöglicht eine nagelneue Schmiedelinie die Herstellung von rotierenden Turbinenteilen, bei Böhler Aerospace geht 2019 eine neue Fertigung für Flugzeugstrukturteile in Betrieb.