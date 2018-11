Stars zu Gast in Linz auf der „Krone“-Sport Gala

Ab 18.30 Uhr waren Samstagabend die Tore zum Linzer Design Center geöffnet. Und ging es über den roten Teppich in den größten Ballsaal des Landes. Da freuten sich nach den letzten Länderspielen des Jahres die ÖFB-Teamchefs Franco Foda und Dominik Thalhammer genau so auf einen unvergesslichen Gala-Abend, wie Kult-Coach Peter Stöger, der mit seiner Lebensgefährtin, der Kabarettistin Ulli Kriegler, ein Gala-Wochenende in Linz verbringt.