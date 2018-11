So beleidigen die Briten die schöne Helene Fischer

„Sie ist die reichste Musikerin, von der sie noch nie gehört haben …“ Das schreibt der britische „Guardian“ über Helene Fischer, die im letzten Jahr sogar so erfolgreich war, dass sie sich in die „Forbes“-Liste der absoluten Topstars wie Katy Perry, Taylor oder Beyonce drängen konnte. Mit Kritik an der Schlagersängerin halten sich die Briten trotz ihrer Mega-Einnahmen aber nicht zurück.