Schwarzenegger teilte Frühstück an Feuerwehr aus

Kim und Kanye spendeten 500.000 Dollar für Feueropfer

Auch Kanye West und Kim Kardashian zeigten Herz für die Feueropfern in Kalifornien. Das Promi-Paar spendete 500.000 Dollar, am Mittwoch übergab die Reality-TV-Queen in der „The Ellen DeGeneres Show“ drei Spendenschecks, die auch von ihrem Mann unterzeichnet waren.