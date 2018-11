Eros Ramazzotti: Der Mann für die guten Stunden

Für eine Lichtgestalt wie Eros Ramazzotti kann man schon einmal einen eigenen Titel erfinden. So stampfte man unlängst bei den fünften „Women Of The Year“-Awards im Wiener Rathaus den Titel „Man Of The Year“ aus dem Boden, um den stets für Gleichberechtigung und Frauenrechte eintretenden Italo-Barden in edlem Ambiente auszuzeichnen. „Das ist natürlich eine große Ehre für mich, allerdings wird mir auch etwas angst und bange, wenn ich daran denke, dass ich dort der einzige Mann unter lauter Frauen bin“, erzählte er der „Krone“ tags zuvor verschmitzt im Interview. Eine unberechtigte Angst, denn dem mittlerweile 55-Jährigen umschwebt wie kaum einem zweiten Künstler der Nimbus des Womanizers und Frauenverstehers. „Frauen können gleichzeitig an drei Dinge denken, fünf Sachen machen und einem nebenbei trotzdem ein bisschen am Nerv gehen, aber sie haben einfach viel mehr Power. Manchmal ist die Zeit mit ihnen zuckersüß, dann kann es auch wieder krachen - aber genau das macht das Leben doch aus.“