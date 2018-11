Mandy Moore: Hochzeit in zauberhaftem Brautkleid

„This is US“-Star Mandy Moore hat am Wochenende in Kalifornien ihren Gefährten, den Dawes-Musiker Taylor Goldsmith, geheiratet. Jetzt enthüllen Fotos der „intimen Hochzeitszeremonie im Hinterhof von Mandys Haus“: Die Braut heiratete in einem zauberhaften, rosafarbenen Kleid von Rodarte.