So verhindern Sie eine Beckenbodenschwäche

Müssen Sie ungewöhnlich häufig auf die Toilette? Entwischt Ihnen beim Niesen, Husten, Heben oder Hüpfen Urin? Quälen Sie Schmerzen im Bereich der Lendenwirbelsäule oder der Hüfte? Oder haben Sie wenig Gefühl beim Sex beziehungsweise Erektionsstörungen? Dann könnte es durchaus sein, dass Sie eine Beckenbodenschwäche haben. Entgegen dem weitverbreiteten Irrglauben ist das nicht nur eine Sache von Frauen. Es kann jeden treffen! Mit fortschreitendem Alter und der Beanspruchung durch Schwangerschaft und Geburt, aber auch durch langes Stehen oder erschüttungsreiche Sportarten wie Joggen oder Tennis erschlaffen die Muskeln des Beckenbodens. Die werden ebenso durch Verstopfung, hormonelle Veränderungen durch die Wechseljahre sowie chronischem Husten oder Asthma belastet.



Die Ursache der Beschwerden wird in den meisten Fällen erst sehr spät erkannt, da sie viele für gewöhnliche Alterserscheinungen halten. Aber auch aus Scham wird häufig geschwiegen. Zwar gehören ungewollter Urinverlust oder Probleme beim Sex nicht gerade zu den Themen über die man bevor man einen Arzt aufsucht mal nebenbei mit Freunden oder Bekannten diskutiert, aber die gute Nachricht ist: Sie lassen sich einfach lösen! Alles was Sie dafür tun müssen, ist ein regelmäßiges Beckenbodentraining! Das empfiehlt sich übrigens auch bei Übergewicht, Diabetes II, sowie bei einem insgesamt schwachen Bindegewebe und nach Bauch- und Prostataoperationen.



Sie werden damit nicht nur Ihre Beschwerden in den Griff bekommen, sondern generell mehr Lebensfreude empfinden. Durch die aufrechtere und entspanntere Körperhaltung strahlen Sie mehr Selbstbewusstsein aus und die gestärkte Körpermitte sorgt für größere Belastbarkeit sowie mehr Energie. Frauen erleben eine Geburt deutlich positiver und nicht zu vergessen das erfülltere Sexualleben! Der aktive Beckenboden einer Frau hat auch für den Mann einen Vorteil: Während sie mehr und intensivere Orgasmen erlebt, fühlt er sich enger umschlungen.