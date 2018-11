Therapiebegleithunde erhielten einen Orden

Das Verhalten gegenüber Vierbeinern will gelernt sein. In Wiener Schulen und Kindergärten werden dafür seit 2006 zertifizierte Therapiebegleithunde eingesetzt. „Es ist wichtig, Kindern frühzeitig den richtigen und sicheren Umgang mit Hunden zu vermitteln“, so Wiens Bildungsdirektor Heinrich Himmer.