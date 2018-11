Hirscher: „Schön, wenn man so einen Kollegen hat“

Danke Michi

Vielmehr hob er bei seinem 59. Weltcupsieg, dem 28. im Slalom, einen Teamkollegen besonders hervor. „Ich muss Michi Matt danke sagen. Sein Funkspruch war vielleicht der entscheidende.“ Denn kurz vorm Ziel rutschten im zweiten Durchgang zahlreiche Favoriten bei einer Kuppe aus, Matt selbst konnte einen Ausfall nur knapp vermeiden. Der Tiroler, Fünfter nach Lauf eins, funkte im Zielraum aber sofort Hirscher im Starthaus an. „Schön, wenn man so einen Teamkollegen hat, der in einem in einer derartigen Situation hilft. So habe ich an der Stelle nicht die schnellste, aber die sicherste Linie gewählt.“