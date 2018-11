Anti-Palmöl-Spot wird in britischem TV verboten

Die Supermarktkette Iceland hatte angekündigt, dass in ihrem Sortiment keine Produkte mehr geführt werden sollen, die Palmöl enthalten. Aufgrund der großen Nachfrage nach dem Fett, dass in Lebensmitteln und Kosmetika eingesetzt wird, werden in Indonesien riesige Waldflächen zerstört, um dort Anbaugebiete zu schaffen.