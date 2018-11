Salah: Entschuldigung für zu spätes Tor bei Mädel!

Mohamed Salah wird vielerorts geliebt - natürlich in der „roten Reichshälfte“ von Liverpool und natürlich vor allem auch in Ägypten, seinem Heimatland! Das Nationalteam von ebendieser Heimat schoss der 26-jährige Superstar am Freitagabend denn auch zur Freude und zum Jubel Zig- oder gar Hunderttausender Ägypter zum Sieg. Aber dass er sich mit dem Treffer zum 3:2 bis zur 90. Minute „Zeit gelassen“ hatte, sorgte auch für ein kleines bisschen Enttäuschung. Doch Mohamed Salah zeigte umgehend, dass er selbst für seine kleinsten und jüngsten Fans ein offenes Ohr hat…