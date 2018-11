Fünfstöckiges Gebäude zieht um - auf einem Fluss

Das Restaurant Impression Jiangjin zog nicht freiwillig um sondern wurde von den Behörden gezwungen. Es ankerte zuvor in Chongqing, wo man es aus Umweltgründen nicht mehr haben wollte. Es würde dort den Fluss zu sehr verschmutzen. Die Gäste würden ihren Müll nach dem Essen an der Küste hinterlassen, so der Vorwurf.