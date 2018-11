Nun ist es fix! Grünes Licht für Rapids Akademie

Auch wenn Rapid zuletzt sechs Nachwuchs-Teamspieler holen konnte, meistens geht der Kampf um die Talente verloren. Vor allem gegen Salzburg. Der Name, die Tradition zieht da nicht mehr. „Es ist offensichtlich, dass wir in der Infrastruktur ein großes Problem haben“, weiß Sportchef Fredy Bickel, dass Grün-Weiß bei den Trainingsbedingungen vielen Klubs hinterher hinkt. Aber jetzt, nach monatelangen Verhandlungen, soll es nun endlich grünes Licht geben. Die für die sportliche Zukunft so lebenswichtige Akademie kommt.