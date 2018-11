Morgan James: „Musik ist mein ganzes Leben“

Doug hat eben alle Instrumente eingespielt, das Album produziert, gemixt und auch gemastered. Eine gewaltige Leistung. Was macht euch beide eigentlich im kreativen Sinne zu einem derart erfolgreichen und gut funktionierenden Gespann?

Seit dem Tag, an dem wir uns kennengelernt haben, machen wir gemeinsam Musik. Wir sind mittlerweile verheiratet und haben niemals Pause gemacht. Wir fragen uns immer, was wir als nächstes machen könnten oder wie wir dieses zu jenem kanalisieren würden. Es ist ein ständiger kreativer Prozess, der niemals endet. Viele Menschen flüchten sich von der Ehe in die Arbeit oder lassen sich auch privat Freiraum, aber wir kleben wirklich immer zusammen. Wir kreieren konstant Musik und Kunst und können auch nicht aus unserer Haut heraus. Wenn ich eine Vision haben und etwas machen will, kommt er daher und setzt es so um, dass es wirklich gut klingt. Als ich mit der „White Album“-Idee ankam, meinte er, ein Instrument für 30 Songs wäre okay. Dann verfiel er dem Projekt aber so inbrünstig, dass er gleich den ganzen Korpus erschaffen hat. (lacht) Was er auf diesem Album geleistet hat, ist unglaublich. Es ist wirklich eine Ein-Mann-Band, die ihr hört und er hat den Low-Fi-Aspekt, die Reverbs und die Verzerrer der Beatles direkt verinnerlicht. Wir wollten nichts perfekt machen, denn ich bin kein Fan der modernen Popmusik. Ich mag es, wenn etwas dreckig und verzerrt klingt.