„Kingdom Two Crowns“: Wer hat das Zeug zum König?

Mit „Kingdom Two Crowns“ veröffentlicht Publisher Raw Fury am 11. Dezember den neuesten Teil seiner „Kingdom“-Reihe für PS4, Xbox One, Switch und PC. Eingebettet in ein von Japan inspiriertes Setting, gilt es abermals als König oder Königin erfolgreich das eigene Königreich zu erweitern und gegen allerlei Gefahren zu verteidigen - und das erstmals auch im Koop-Modus. Ein Teaser-Trailer stimmt bereits darauf ein.