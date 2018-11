Trotz Großprojekten bleibt Trinkwasserpreis stabil

25-Jahre-Projekt ist beendet

Noch viel mehr Zeit in Anspruch nahm ein anderes, etwas sperrigeres Projekt: die sogenannte „Generalstudie“. Start war hier 1994! Es ging darum, 37 Anlagenteile (Hochbehälter und Druckstationen) richtig zuzuordnen: Jene, die nur eine Gemeinde betreffen, gingen in das Eigentum dieser Kommune (sie ist künftig auch für Erhaltung und Sanierung zuständig). Jene, die mehr als eine Gemeinde betreffen, gingen in das Eigentum des Wasserverbands. Dieser komplexe Vorgang ist nun abgeschlossen. Auch die Kreditzahlungen sind seit heuer beendet.