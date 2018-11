Einbruch in Anglergeschäft: Täter gefasst

Der 40-Jährige soll laut Ermittlungsakten blitzschnell in das Fachgeschäft im Bezirk Korneuburg eingedrungen sein. Dort stöberte der mutmaßliche Profi-Kriminelle zwischen Angeln, Reusen und Entschuppungsgeräten nach lohnender Beute. Dabei steckte er alles ein. mit dem man Wels, Zander, Karpfen und Co. fangen kann. Der Wert der gestohlenen Waren: satte 170.000 Euro! Der Prozess gegen den mutmaßlichen Täter läuft am 23. November in Korneuburg.