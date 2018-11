Versenkter Safe: Florianis als Schatzsucher

Im Wasserpark zwischen Donau und Innenstadt fand der Einsatz statt. Hier hatte ein Passant die verdächtige Entdeckung gemacht und sofort die Polizei gerufen. Diese wiederum alarmierte die Kameraden der Stadtfeuerwehr. Kommandant Dr. Alfred Eisler schlüpfte daraufhin persönlich ins Froschmann-Kostüm und tauchte im Gewässer ab. Mit einer Schlinge zogen die Florianis den schweren Safe dann an Land, wo die Polizei ihn zur kriminaltechnischen Untersuchung übernahm. Rasch stellte sich heraus: „Der Tresor stammt von einem Einbruch in ein nahes Wohnhaus“, erklären Ermittler. Die Kriminellen hatten den Panzerschrank aus der Verankerung gerissen, in Ruhe aufgeschnitten dann im Wasser „entsorgt“.