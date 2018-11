Burgstaller-Ausfall: Janko doch wieder im ÖFB-Team

Das österreichische Fußball-Nationalteam muss in den beiden abschließenden Gruppenspielen der Nations League auf Stürmer Guido Burgstaller verzichten. Der Schalke-Legionär fällt für die Partien am Donnerstag (20.45 Uhr) in Wien gegen Bosnien und am Sonntag (18 Uhr) in Belfast gegen Nordirland wegen anhaltender Leistenprobleme aus. Das gab der ÖFB am Mittwochnachmittag bekannt.