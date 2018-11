Popstar Herbert Grönemeyer zeigt Haltung

„In Deutschland ist es wirklich zum ersten Mal der Fall, dass die Gesellschaft eine enorme Verantwortung trägt, dass das Land nicht auseinanderfällt“, ist Grönemeyer überzeugt. Und trotz der schweren Gedanken ist „Tumult“ kein bedrückendes Album geworden - immer wieder klingt sein grenzenloser Optimismus durch. „Ich bin sicher besorgter als noch vor ca. acht Jahren. Aber ich habe das Leben nun auch in all seinen schwierigen Phasen kennengelernt. Wir tendieren dazu, uns in Problemen zu verheddern. Ich denke halt lösungsorientiert und finde es gut, wenn man über Dinge redet. Diese Zeit ist eine Herausforderung an uns. Und ich bin mir ganz sicher, dass wir in zehn Jahren zurückblicken und erkennen: Mensch, das war eine sehr komplexe Situation, aber wir sind daran gewachsen. Wir haben uns den Problemen gestellt, sind humanistischer, politischer, wacher geworden. So sehe ich das - und so sehe ich auch das Album.“