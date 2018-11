Graz bleibt Erster ++ Caps-Sieg nach Verlängerung!

Die Graz 99ers haben ihre Tabellenführung in der Erste Bank Eishockey Liga (EBEL) behauptet! Die Grazer setzten sich am Dienstag in der 18. Runde bei Fehervar mit 7:6 nach Verlängerung durch. Die Vienna Capitals beendeten ihre jüngste Durststrecke mit einem 2:1 nach Verlängerung gegen Zagreb. Vor der Länderspielpause hatten die Wiener fünf Spiele in Serie verloren.