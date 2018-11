Schwacher Thiem geht gegen Federer 2:6, 3:6 unter!

Und dieses Match muss Thiem nun am Donnerstag (nicht vor 15 Uhr MEZ) gewinnen, will er noch eine arithmetische Chance auf den Einzug ins Halbfinale haben. Dazu muss sich der als Nummer 6 gesetzte Österreicher aber gewaltig steigern. Nishikori hatte selbst am Nachmittag gegen Kevin Anderson eine 0:6-1:6-Klatsche erhalten. Das bisher letzte Duell mit dem japanischen Wien-Finalisten hatte Thiem vor wenigen Wochen in der Stadthalle glatt 3:6, 1:6 verloren.