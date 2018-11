30 Operationen! Kubica will trotzdem zurückkehren

„Ich denke, dass die Entscheidung schon bald fallen wird“, erklärte Kubica in Brasilien beim GP von Interlagos. Von meiner Seite kann ich sagen, dass ich bald die Kondition habe, die ich mir wünsche. Ich werde mir eine Deadline setzen. In einigen Tagen werde ich wissen, was das Beste für mich ist." Kubica also auf dem Weg zurück in die Formel 1? Einen gewichtigen Grund dafür liefert das polnische Ölunternehmen Orlen. Laut polnischen Medien ist Orlen bereit, einige 10 Millionen in den Rennstall zu investieren, der in der Zukunft Kubica engagiert.