Alaba zur Bayern-Krise: „Man will Wirbel machen“

Hungriger ÖFB

Derzeit stehen für Alaba ohnehin die Nations-League-Partien gegen Bosnien-Herzegowina und Nordirland im Mittelpunkt. „Es wird keine einfache Aufgabe, aber ich bin überzeugt, dass wir eine Mannschaft haben, die am Donnerstag erfolgreich sein wird. Wir sind sehr ehrgeizig und versuchen, hart zu arbeiten und hungrig zu sein, das merkt man in den Trainingseinheiten und auch an der Stimmung, die wir haben“, erklärte der 65-fache Internationale (13 Tore). Alaba warnte wie seine ÖFB-Kollegen vor den Qualitäten des bosnischen Goalgetters Edin Dzeko, stellte aber auch klar. „Es geht in erster Linie darum, was wir machen. Wir müssen auf uns schauen.“