Betrunkener Fußgänger löste Tunnelsperre aus

Zu Fuß hat sich am Montag ein 55-Jähriger aus Bayern nach seinem Besuch der Messe „Alles für den Gast“ in Salzburg auf den Weg gemacht, und ist dabei auf die Autobahn in Richtung Deutschland geraten. Dem nicht genug, drückte der Ainringer auch noch den Alarmknopf im Lieferinger Tunnel und löste damit einen Brandalarm inklusive Tunnelsperre aus.