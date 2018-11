Wirtschaft wirbt mit Charme-Offensive um Schüler

Natürlich kann niemand in die Zukunft schauen. Derzeit aber sind sich alle einig: Wer in die Technik geht, hat beste Berufschancen. Die Wirtschaft befindet sich in einem Höhenflug und sucht dringend Fachkräfte. Da kommt die zehnte Ausgabe der Initiative „Take Tech“ gerade recht: Steirische Schüler können seit Montag wieder direkt in heimische Betriebe hineinschnuppern.