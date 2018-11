Nazi-Posting im Web: 18 Monate Haft für Kärntnerin

„War nur ein blöder Ausdruck“

In ihrer Einvernahme vor Gericht erklärte die 31-Jährige am Montag, dass sie damit keinesfalls eine Gruppe pauschal gemeint habe: „Nur solche Leute, die Frauen vergewaltigen.“ So habe sie kurz vor dem Schreiben des Postings eine Onlinemeldung rund um eine Vergewaltigung gelesen. „Das, was Sie da geschrieben haben - das ist schon ein sehr konkreter Wunsch. Wie kommen Sie dazu, so etwas zu schreiben?“, fragte die beisitzende Richterin Ute Lambauer. „Das war kein Wunsch, das war nur ein blöder Ausdruck“, erklärte die Angeklagte dazu.