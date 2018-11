Calgary stimmt über Bewerbung für Olympia 2026 ab

Sollten sich die Bürger von Calgary gegen die Bewerbung entscheiden, blieben für 2026 nur noch Stockholm und Mailand/Cortina d‘Ampezzo als Kandidaten. In Schwedens Hauptstadt gibt es aber ebenfalls politischen Widerstand, in Italien ist die Finanzierung unklar. IOC-Präsident Thomas Bach hatte sich zuletzt lobend über die gemeinsame italienische Bewerbung geäußert: „Diese Kandidatur ist sehr stark.“ Bisher wird die Bewerbung allerdings nur von den Regionen Lombardei und Venetien finanziell getragen - aber nicht von der Staatsregierung in Rom.