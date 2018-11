E-Biker nach Kollision mit Pkw im Spital gestorben

Ein 77-jähriger E-Bike-Lenker aus Salzburg ist am Sonntagnachmittag auf der Attersee-Landesstraße bei Seewalchen mit dem Auto-Gespann eines 61-Jährigen aus Mondsee kollidiert. In der Nacht auf Montag starb er im Salzkammergut-Klinikum Vöcklabruck an den Folgen seiner schweren Unfallverletzungen.