Platzsturm! So irre feiert Solna 12. Meistertitel

AIK Solna ist zum zwölften Mal Fußball-Meister in Schweden! Robin Jansson sorgte am Sonntag mit seinem Tor in der 45. Minute zum 1:0-Auswärtssieg gegen Kalmar für den Titelgewinn mit dem Klubrekord von 67 Punkten vor IFK Norrköping (65) und Titelverteidiger Malmö FF (58). Zuletzt war der Verein aus dem Stockholmer Vorort Solna 1999 Meister. Das wurde - wie im Video zu sehen ist - ausgiebig gefeiert.