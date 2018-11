Thiem will „endlich einen Sieg zum London-Start“

„Ich kann ihn schlagen“

Der 25-Jährige startet heute (15 Uhr/live im krone.at-Ticker) gegen den „Super-Aufschläger“ Kevin Anderson ins London-Abenteuer. In den direkten Duellen liegt Thiem 2:6 hinten, aber die Siege heuer in Madrid und vor allem bei den US Open machen Dominic viel Mut. „In der Halle kommt Kevin natürlich viel entgegen, doch seit heuer weiß ich, dass ich ihn schlagen kann“, sagt der Lichtenwörther. „Ich muss vom ersten Punkt an voll da sein, alles geben - nur dann bin ich im Rennen.“