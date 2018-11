Mit NOVASOL zum perfekten Ferienhaus!

Urlaub auch für Vierbeiner

Der geliebte Hund muss während Ihres Urlaubs natürlich nicht in der Hundepension zurückbleiben. Verbringen Sie die schönste Zeit des Jahres in einer unserer tierfreundlichen Ferienunterkünfte! Das gemeinsame Baden in wilden Badebuchten oder an ausgewiesenen Hundestränden ist gar kein Problem. So steht Ihrem Urlaub mit Hund nichts mehr im Wege!