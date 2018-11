Siamesische Zwillinge in Sechs-Stunden-OP getrennt

Sechs Stunden hat ein Ärzteteam in Australien am Freitag benötigt, um die siamesischen Zwillinge Nima und Dawa in einer komplizierten Operation zu trennen. Die beiden 15 Monate alten Mädchen aus Bhutan waren am Oberkörper verwachsen und haben den komplizierten Eingriff gut überstanden. Chef-Chirurg Joe Crameri erklärte überglücklich: „Es ist eine Erleichterung und eine Freude. Sie sind nun erstmals in ihrem Leben auseinander.“