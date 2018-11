„Animal Care International“ lädt zum Adventfest

Am 1. Dezember findet im niederösterreichischen Neu-Purkersdorf wieder das Adventfest der Tierschutzorganisation „Animal Care International“ statt. Bei Glühwein und Weihnachtskeksen haben Tierfreunde die Gelegenheit, Father Anthony kennzulernen - der Franziskanermönch versorgt in Bosnien gemeinsam mit seinem Team mehr als 60 Hunde und Katzen und leistet damit Tierschutz an vorderster Front. Geld-, Futter- und Sachspenden werden gerne entgegengenommen, denn nicht nur ein neues Auto muss in Kürze finanziert werden.