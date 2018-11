US-Kongresswahl ganz im Zeichen der Spaltung

Nach einem wochenlang hart geführten Wahlkampf haben in den USA die ersten Kongresswahlen seit Donald Trumps Einzug ins Weiße Haus begonnen. Die Wähler entscheiden am Dienstag bei den „Midterm Elections“ über die Zusammensetzung des Parlaments und damit darüber, wie effektiv der US-Präsident in den kommenden zwei Jahren regieren kann. Die Wahl ist zu einer Abstimmung pro oder contra Donald Trump hochstilisiert worden.