Mit Steinen Anzeigetafel der ÖBB völlig zerstört

Anzeigetafel zerstört

Nur kurze Zeit später, am frühen Sonntagmorgen, eine ähnliche Tat in Wiesing. Dort wurde eine Anzeigetafel am Bahnhof von einem Unbekannten mit Steinen völlig zerstört. Der Schaden beträgt laut ÖBB mehrere Tausend Euro. Zunächst wurde seitens der Polizei ein Zusammenhang mit der Tat in Münster nicht ausgeschlossen. Am Montag Abend jedoch betonte die Polizei, dass vermutlich kein Zusammenhang besteht. Sie bittet dennoch um zweckdienliche Hinweise aus der Bevölkerung. Zeugen sollen sich deshalb unter 059133/7213 an die PI Kramsach oder unter 059133/7252 an die PI Jenbach wenden.