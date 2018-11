Polizei sucht Luftgewehr-Schützen

In der Nacht auf Samstag beschädigte der bisher unbekannter Täter bei mindestens vier in Münster geparkten Kraftfahrzeugen die Seitenscheiben, Außenspiegel und Rücklichter, indem er vermutlich mit einem Luftdruckgewehr auf die Fahrzeuge schoss. Dadurch entstand ein Schaden in bisher unbekannter Höhe. Ob es weitere Geschädigte gibt, ist unklar. Um zweckdienliche Hinweise an die Polizeiinspektion Kramsach, Tel. 059133/7213, wird ersucht.