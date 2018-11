Lügendetektor-Tests: Schon bald an Landesgrenzen?

Wie gewaltig die Herausforderungen beim Schutz der EU-Außengrenze sind, zeigt diese Zahl: Nach den aktuellsten Daten reisten 700 Millionen Menschen (!) in die Europäische Union ein. Deshalb ist neben der Aufstockung der EU-Grenzschutzbehörde Frontex auch der Einsatz neuester Techniken geplant: Neben biometrischen Daten wie Fingerabdrücke oder Handflächen-Scans will man offenbar auch auf „intelligente Lügendetektionssysteme“ setzen. Demnächst könnten etwa schon in unserem Nachbarland Ungarn, aber auch in Griechenland und Lettland Tests unter realen Bedingungen an der Grenze stattfinden.