Steirer mit Herz retten geschundene, arme Esel

Ulrich Kettner ist ein g’standenes Mannsbild, wenn man das so formulieren darf - aber manchmal, da kämpft sogar er mit den Tränen. „Wenn du so ein Geschöpf siehst, so eine geschundene Seele, misshandelt, halb verhungert, ohne Ansprache oder medizinische Versorgung - manchmal hältst du es einfach nicht aus, dass Menschen Tiere so behandeln.“