UN-Migrationspakt? „Regierung hat gut entschieden“

Wien-Heiligenstadt am Nachmittag des Fenstertags. Von Zuspruch bis Entsetzen reichen die Meinungen der Wiener und Wienerinnen bezüglich des österreichischen Alleingangs in der Flüchtlingsfrage. „Migration ist ein globales Problem und wir müssen zusammenhalten, aber in diesem Punkt hat die Regierung gut entschieden“, findet ein Passant. Für eine junge Dame ist der politische Trend der Regierung „beschämend und unfassbar.“