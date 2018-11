Ex-Chef muss Bäckern 18.000 Euro nachzahlen

Jeden Tag um drei in der Früh aufstehen hieß es für die zwei Männer, die in dem Bäckereibetrieb tätig waren. Die beiden Mitarbeiter, 26 bzw. 30 Jahre alt, waren drei bzw. vier Jahre in dem Betrieb angestellt, ehe sie den Job wechselten und kündigten. Doch nach dem Ende des Dienstverhältnisses blieb der ehemalige Arbeitgeber offene Urlaubstage sowie anteiliges Weihnachts- und Urlaubsgeld schuldig, das die beiden nicht ausbezahlt bekommen hatten.