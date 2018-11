Nino aus Wien: Lieber Buschenschänke als Hallen

Die Release-Show am 9. November in der Wiener Arena war so schnell ausverkauft, dass am Tag davor sogar eine Zusatzshow eingeschoben wurde. Dabei fühlt sich Nino am Wohlsten, wenn er auf der Bühne seine Ruhe hat. „Ich bin halt mehr so der Wirtshaussänger. Vor Wanda in der Stadthalle zu spielen war super, aber es liegt mir nicht so. Ich spiele lieber vor weniger Leuten, die dafür alle für uns kommen. Etwa in steirischen Buschenschänken.“ Bis dorthin gibt es aber noch größere Gigs zu absolvieren. Neben den zwei Arena-Auftritten etwa auch Shows Klagenfurt, Graz, Linz und St. Pölten. Alle Termine und Karten für die Konzerte vom Nino aus Wien gibt es unter www.derninoauswien.at.