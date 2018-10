Tor-Thriller! Hartberg kickt Wacker aus ÖFB-Cup

Was für ein Tor-Thriller! Der TSV Hartberg hat seinen Erfolgslauf dank eines Last-Minute-Treffers fortgesetzt und Wacker Innsbruck im Duell der Bundesliga-Aufsteiger zu Hause mit 4:3 (2:1) niedergerungen. Damit zogen die Steirer nach zuletzt drei Siegen in Folge in der Bundesliga am Dienstag auch ins Viertelfinale des ÖFB-Cups ein. Unfassbar: Die Tiroler glichen drei Mal einen Tor-Rückstand aus. Hartbergs Sanogo vergab indes einen Elfmeter, nachdem Schiedsrichter Manuel Schüttengruber diesen wiederholen ließ.