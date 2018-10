Campingferien im Proporz: ÖVP, SPÖ zahlen 73 Cent

In Wien flog im Vorjahr auf, dass Bundes- und Stadt-SPÖ in der Löwelstraße 18, Topadresse in der City, sehr günstig eingemietet sind, nämlich billiger als ein Gemeindebaumieter. Dass der Vermieter die Stadt Wien ist, führte zu Vorwürfen der Begünstigung, denen die Stadt mit dem Hinweis auf Altverträge konterte.