Zwei Aufgaben! Anderson und Verdasco im Halbfinale

Einen kuriosen Verlauf nahmen die beiden weiteren Einzel-Viertelfinali beim Erste Bank Open in Wien. Sowohl Kevin Anderson, der in der Runde davor wegen der Erkrankung von Jürgen Melzer kampflos weitergekommen war, als auch Spaniens Altstar Fernando Verdasco profitierten am Freitag von den Aufgaben ihrer Gegner.