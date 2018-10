Rapid in Spanien: So viel Don steckt noch in Didi

Wobei er in jungen Jahren kein Kostverächter war, bei den Klub-Festen für große Augen sorgte: „Die Basken sind sehr respektvoll, haben sich aber auch immer unter Kontrolle. Zum Glück gab‘s noch den Schweden (Anm.: Hakan Mild), unser Tempo konnte keiner mitgehen“, lacht Didi. Der 56-mal für Sociedad auflief, sich heiße Duelle mit Rivaldo, Figo und Co. lieferte: „Jeder denkt bei Spanien nur an Real und Barca. Aber alle Klubs können den Ball brutal laufen lassen.“ So wie Villarreal.