Klimawandel: „Viagra des Himalaya“ immer seltener

Ein Kilogramm kostete im Vorjahr 120.000 Euro

Der in der traditionellen chinesischen Medizin begehrte Pilz erzielt Höchstpreise und sichert vielen Familien in der Himalaya-Region den Lebensunterhalt. Der Studie zufolge wurde im Mai 2017 ein Kilo hochwertiger Raupenpilze für 140.000 US-Dollar (umgerechnet rund 120.000 Euro) verkauft. Zum Vergleich: Der Preis für Gold liegt derzeit bei rund 40.000 Dollar pro Kilo. Vor diesem Hintergrund sorgt das „Viagra des Himalaya“ immer wieder für heftige Konflikte. In den Jahren 2009 und 2016 kam es sogar zu tödlichen Auseinandersetzungen zwischen Pilzsammlern.