Meghan: Jetzt sieht man den Babybauch richtig gut!

Im Frühling werden Prinz Harry und seine Frau Meghan zum ersten Mal Eltern. Die Vorfreude des Paares ist groß. Noch wissen sie nicht, was es wird. Doch Prinz Harry hat sich auf einem Event in Australien verplappert, dass er gerne eine Tochter hätte. Bei einem Staatsbankett des Präsidenten der Fidschi-Insel, Jioji Konrote, war jetzt das Babybäuchlein der Herzogin erstmals so richtig gut zu sehen.